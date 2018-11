LPI-GTH: Selbständig gemacht: Ohne Gang und ohne Bremse

Eisenach (ots) - Auf einem Parkplatz in der Katharinenstraße waren gestern Abend ein Ford und ein VW nebeneinander abgestellt. Der 34-jährige Ford-Fahrer vergaß, die Handbremse seines Fahrzeuges anzuziehen und hatte auch keinen Gang eingelegt. In der Folge rollte das Fahrzeug langsam zurück und stieß gegen gegen den VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. (jk)

