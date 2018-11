LPI-GTH: Beim Rangieren angestoßen

Hörselberg-Hainich - Wartburgkreis (ots) - Heute Nacht fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Lkw und Anhänger in Bolleroda auf der L 2113 "Zum Hainich" in nördliche Richtung. Da er sich verfahren hatte, wollte der 56-Jährige sein Fahrzeug wenden. Beim rückwärtigen Rangieren touchierte er mit dem Anhänger einen geparkten Dacia. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (jk)

