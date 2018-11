LPI-GTH: Versuchter Werkstatt-Einbruch

Creuzburg - Wartburgkreis (ots) - Zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und gestern, 16.00 Uhr drangen Unbekannte auf ein Grundstück in der Ernst-Thälmann-Straße ein. Dort manipulierten die mutmaßlichen Täter an einer Tür zu einer Werkstatt und versuchten, diese gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Es wurde Sachschaden in Höhe von 50 Euro verursacht.

Wer hat das Tatgeschehen oder verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-020603. (jk)

