LPI-GTH: Männer randalieren und beschädigen Autos

Gotha (ots) - Eine Gruppe Unbekannter randalierte am Samstag, den 17.02.2018 gegen 02.25 in der Ernststraße. Hierbei traten sie von mindestens zwei Fahrzeugen die Außenspiegel ab und beleidigten einen Passanten. Die Gruppierung setzte sich aus vier männlichen Personen mit osteuropäischem Akzent zusammen und entfernte sich anschließend in Richtung Dr.-Hans-Loch-Straße.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-023841. (jk)

