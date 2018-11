LPI-GTH: Fußgängerin frontal erfasst

Gotha (ots) - Heute Morgen befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Skoda den Mühlgrabenweg in Richtung Friedrich-Perthes-Straße. Auf Höhe des Bahnhofs überquerte eine 16-jährige Fußgängerin den Fußgängerüberweg von links nach rechts. Der 68-Jährige übersah die Jugendliche und erfasste sie frontal. Schwer verletzt wurde die Fußgängerin in ein Krankenhaus gebracht. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. (jk)

