LPI-GTH: Geklaut und auf der Flucht verletzt

Eisenach (ots) - Zwei Täter drangen am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf das Gelände einer Firma im Eichrodter Weg ein. Von dort entwendeten sie Fahrzeugteile im Wert von 2.500 Euro, wurden jedoch vom Sicherheitsdienst gestört und flohen. Die Polizei konnte einen der Täter festnehmen - er verletzte sich auf der Flucht schwer und versuchte sich zu verstecken, wurde jedoch von der Polizei gefunden. Bei dem 37-jährigen Eisenacher wurden Teile der Beute aufgefunden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Komplize konnte unerkannt entkommen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell