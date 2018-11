LPI-GTH: In Schlangenlinien den Verkehr gefährdet - Betroffene gesucht!

Sülzenbrücken, Apfelstädt - Landkreis Gotha und Ilm-Kreis (ots) - Ein 42-jährige Polin fuhr gestern Abend mit einem weißen Toyota in Schlangenlinien von Sülzenbrücken nach Apfelstädt. Dabei kam sie wiederholt auf die Gegenfahrbahn und gefährdete entgegenkommende Fahrzeuge, welche anhalten und ausweichen mussten. In der Hauptstraße von Apfelstädt wurde die Frau von der Polizei kontrolliert. Sie roch nach Alkohol und hatte Ausfallerscheinungen. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie jedoch. Die 42-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun erwartet sie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der 33-jährige polnische Beifahrer der Dame kassierte eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Er beleidigte die Polizisten während der Maßnahmen wiederholt und versuchte sie anzugreifen. Als die Polizisten ihn vom Angriff abhielten, wehrte er sich gegen eine Fesselung.

Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die von dem weißen Toyota behindert und von der Straße gedrängt worden sind!

Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-024457. (jk)

