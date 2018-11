LPI-GTH: Kinder legen Feuer

Stadtilm - Ilm-Kreis (ots) - Am frühen Nachmittag zündelten gestern drei Kinder im Alter von 13 bis 14 Jahren in einem leerstehenden Verbrachermarkt in der Weimarischen Straße. Sie entfachten ein Feuer, welches auf die Dämmwolle des Gebäudes übergriff und zu Rauchentwicklung führte. Die Freiwillige Feuerwehr Stadtilm kam mit fünf Fahrzeugen und 23 Kameraden vor Ort und löschte den Brand, die Polizei fasste die drei Kinder und übergab sie an ihre Eltern. Der verursachte Schaden ist glücklicherweise gering. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

