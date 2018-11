LPI-GTH: Kollidiert, geflüchtet, Strafanzeige

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Am Samstagnachmittag war ein weißer 2er BMW in der Sertürnerstraße hinter der Einmündung zur Knebelstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren oder Abbiegen mit dem BMW. Das Fahrzeug verursachte Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro im linksseitigen Heckbereich des BMW und verließ die Unfallstelle pflichtwidrig.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-017503 zu melden. (jk)

