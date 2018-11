LPI-GTH: Wiederholter Einbruch in Rohbau-Einfamilienhäuser

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Sonntag, 10.45 Uhr versuchten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu im Rohbau befindlichen Einfamilienhäusern in der Hirschmannstraße zu verschaffen. Das Eindringen in die Häuser gelang nicht, es wurde jedoch Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursacht.

Wer hat verdächtige Personen oder die Tathandlung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-017500.

Bereits am vergangenen Wochenende war es in der Hirschmannstraße zu Einbrüchen in einen Rohbau und umliegende Garagen gekommen. Die Polizei berichtete:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4120545

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, muss noch ermittelt werden. (jk)

