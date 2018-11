LPI-GTH: Schmiererei an Eishalle

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - An die Fassade der Eishalle in der Karl-Liebknecht-Straße sprühten Unbekannte zwischen Freitagvormittag und Sonntagmorgen ein Graffiti mit schwarzer Farbe. Die Schmiererei ist 1,30 x 3,50 Meter groß und verursacht einen Schaden in Höhe von 300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall und mögliche Täter gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-017495. (jk)

