LPI-GTH: Im Vorbeifahren gerammt und geflüchtet

Gierstädt - Landkreis Gotha (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag war ein schwarzer Skoda Fabia auf der Bornbergstraße am Fahrbahnrand geparkt. Zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr am Sonntagmorgen befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Bornbergstraße und kollidierte mit dem Skoda. Das Fahrzeug verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro am hinteren linken Fahrzeugbereich des Skoda. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug.

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder dem Unfallhergang machen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-024434. (jk)

