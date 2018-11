LPI-GTH: Erst Ruhestörung, dann Wutausbruch, zum Schluss Gewahrsam

Gotha (ots) - Deutlich unzufrieden war gestern Vormittag ein 45-Jähriger mit dem zweimaligen Auftauchen von Polizisten an seiner Wohnung. Hausbewohner in der Gerrit-Engelke-Straße beschwerten sich kurz vor 10 Uhr über lautstarke Musik aus der Wohnung des Mannes. Da er auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte, stellten unsere Kollegen den Strom zu Wohnung ab. Das lockte den Mann ins Treppenhaus, wo er sich lautstark darüber erboste. Er hatte knapp zwei Promille intus. Die möglichen Alternativen wie Sicherstellung der Musikanlage oder Gewahrsam wurden ihm erläutert. Das Gehörte blieb nicht lange haften, nach einer Stunde rastete der 45-Jährige in seiner Wohnung völlig aus. Dann rief er noch die Dienststelle in Gotha an und kündigte Tote an, wenn die Polizei noch mal zu ihm käme. Der Alkoholpegel hatte sich nun auf über 2,2 Promille gesteigert. Nun wurde der Mann in Gewahrsam genommen, der später von einem Richter bis zum Abend bestätigt wurde. (kk)

