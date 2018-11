LPI-GTH: Sandsteinmauer besprüht - Täter gestellt

Gotha -Landkreis Gotha (ots) - Mehrere männliche Heranwachsende besprühten am Sonntagabend gegen 18:35 Uhr in der Eisenacher Straße großflächig eine Sandsteinmauer. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten zwei der Täter. Zwei weitere Täter konnten jedoch auf frischer Tat gestellt werden. An der Mauer entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Bezugsnummer 01-024458 zu wenden. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell