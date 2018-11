LPI-GTH: Scheibe eingeworfen

Eisenach - kreisfreie Stadt (ots) - In der Nacht vom 24.11.2018 auf den 25.11.2018 hielten es unbekannte Personen für eine gute Idee, mit einem Stein auf die Foyerscheiben der Werner-Aßmann-Halle am Sportpark in Eisenach zu werfen. Hierbei gingen zwei Scheiben zu Bruch. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (vt)

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Eisenach unter 03691/2610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

