LPI-GTH: Mit Restalkohol am Steuer

Gotha (ots) - Am Samstagmorgen wurde ein Pkw Hyundai in der Ohrdrufer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 55jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und gegen den Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.(ck)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell