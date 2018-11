LPI-GTH: Einbrecher unterwegs

Gotha (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag zu Samstag in ein Geschäft in der Querstraße einzubrechen. Hierbei entstand Sachschaden an der Zugangstür von etwa 100 Euro. Betreten wurde das Geschäft jedoch nicht. Die Unbekannten flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.(ck)

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Gotha unter 03621/781124 Bezug: 01-024395

