LPI-GTH: Unfallflucht mit hohem Schaden

Eisenach-kreisfreie Stadt (ots) - Am 23.11.2018 kam es in der Zeit von etwa 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr zu einer Unfallflucht in der Amrastraße Ecke Planstraße. Eine 57-jährige Eisenacherin parkte ihren roten Pkw Nissan in der Planstraße gegenüber der Hausnummer 69 ab. Ein LKW mit einem Anhänger befuhr im o.g. Zeitraum die Planstraße und bog in die Amrastraße ab, um auf die Mühlhäuser Straße zu gelangen. Beim Abbiegen touchierte der Lkw, vermutlich mit seinem Anhänger, den roten Nissan. Der Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Nissan entstand ein Schaden von geschätzt etwa 5.000 Euro aufgrund der Schäden an der Fahrerseite. (vt)

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter 03691/2610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell