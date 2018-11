LPI-GTH: Keine Chance dem Diebstahl

Treffurt-Wartburgkreis (ots) - Am 24.11.2018 kam es gleich zweimal zu versuchten Ladendiebstählen in einem Einkaufsmarkt in der Straße des Friedens zu Treffurt, die jeweils von einem aufmerksamen Ladendetektiv vereitelt wurden.

Zunächst wollte gegen 09.00 Uhr ein 35 Jahre alter Treffurter mehrere Konsumgüter entwenden, indem er sie unter seiner Weste versteckte. Dies entging dem Detektiv jedoch nicht. Er sprach den Mann an und informierte die Polizei.

In den Abendstunden des gleichen Tages, gegen 19.00 Uhr, startete ein 46 Jahre alter Treffurter einen neuerlichen Versuch des Diebstahls. Auch dieser schlug fehl, als er vom Detektiv dabei beobachtet wurde, wie er zwei Elektronikkleinartikel einsteckte. Auch hier kam die Polizeiinspektion Eisenach zum Einsatz. (vt)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell