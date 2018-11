LPI-GTH: Gestellt mit Warnbake unter dem Arm

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Zeugen beobachteten am Samstag gegen 20 Uhr in der Fritzelsgasse drei Jugendliche, die von einer Baustelle eine Warnbake mitgehen ließen. Noch mit ihrem Beutegut unter dem Arn konnten zwei junge Männer (16 und 17 Jahre) und eine 14-Jährige in der Friedrichstraße festgestellt werden. Neben der Warnbake wurde bei Ihnen noch weiteres Beutegut und Betäubungsmittel aufgefunden. (ml)

