LPI-GTH: Im Gleisbett festgefahren

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Auf Abwegen befand sich am Freitagabend ein Pkw-Fahrer, als seine Fahrt im Gleisbett endete. Zuvor war der 22-Jährige mit seinem Ford von der Waltershäuser Straße kommend in Richtung Wagenhalle gefahren. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle folgte er irrtümlich den Gleisen und fuhr sich fest. Im Anschluss hieran entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte jedoch in der Folge ermittelt werden. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro. Er musste aus dem Gleisbett geborgen werden. (ml)

