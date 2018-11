LPI-GTH: Randaliert und mit Schlagring verletzt

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Heute gegen 11.30 Uhr bemerkte ein 54-jähriger eine Gruppe Jugendlicher auf seinem Grundstück im Mühlweg. Die vier Jugendlichen randalierten in dem hinteren Teil eines Abrisshauses. Als der Mann die Gruppe ansprach, wurde er von einem der Jugendlichen mit einem Schlagring angegriffen. Anschließend flüchteten die Vier von dem Grundstück - eine Person lief in Richtung Anger, die drei anderen in Richtung Bierweg. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt, Sachschaden entstand nicht.

Zwei der Personen waren zwischen 17 und 21 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Eine der Personen trug einen Rucksack bei sich. Der Angreifer mit dem Schlagring hatte ein auffallend rundes Gesicht, trug einen kleinen Bart und eine schwarze Bomberjacke.

Wer hat die Tat oder flüchtenden Personen gesehen?

Wer kann Hinweise zur Identität der Jugendlichen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-017434 zu melden. (jk)

