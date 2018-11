LPI-GTH: Badediebe unterwegs

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots) - Am 02.11.2018 gegen 18.00 Uhr hängte eine 67-Jährige in einer Badeanstalt ihren Schwimmanzug im Damenhygienebereich an einen Haken und begab sich in die Dusche. Als sie kurz darauf zurückkehrte, war das blau-grüne Textil verschwunden. Der Schwimmerin entstand ein Schaden von 50 Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-024317. (jk)

