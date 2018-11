LPI-GTH: Pöbelei und Schlägerei

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Gestern Nachmittag gegen 17.15 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit einem Mofa über die Ilm-Brücke zum Spielplatz "Am Stollen". Ihm entgegen kamen zwei männliche Personen ausländischen Phänotyps im Alter von 22 bis 26 Jahren, welche gebrochen Deutsch sprachen. Die Männer pöbelten den 45-Jährigen an, woraufhin dieser anhielt und mit ihnen sprach. Da beleidigten die Männer ihn und zogen ihn an der Bekleidung. Der 45-Jährige stieß die Unbekannten von sich weg und stieg vom Mofa, daraufhin schlugen und traten sie den Mann. Einer der beiden Männer trat noch einmal gegen das Mofa, anschließend entfernten sie sich. Am Mofa entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro, der 45-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-017413. (jk)

