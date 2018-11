LPI-GTH: Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Langewiesen - Ilm-Kreis (ots) - Unbekannte drangen im Zeitraum von Dienstagmorgen, 05.45 Uhr und Donnerstagnachmittag, 14.45 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses Am Bahnhof ein.Die Tür eines Kellerverschlags wurde gewaltsam geöffnet und daraus ein nochmals separat angeschlossenes Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein gelb-schwarzes Mountainbike des Herstellers "Ghost", Typ "SLAMR X 5.9 AL" im Wert von 2.500 Euro. Das Fahrrad verfügte über eine schwarze Federgabel und eine Klingel in Smilie-Design mit Basecap.

Wer hat das Fahrrad oder verdächtige Personen gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-017407. (jk)

