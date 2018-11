LPI-GTH: Mehrere Verkehrssünder gestellt

Ilm-Kreis (ots) - Von Donnerstag auf Freitag wurden im Ilm-Kreis mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei Verkehrsstraftaten und -ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Unter der Einwirkung von Alkohol wurde heute in den frühen Morgenstunden eine 21-Jährige gestoppt, die mit einem Dacia in der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille, daraufhin wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Zukünftig wird die junge Dame ihre Wege zu Fuß beschreiten müssen.

Auf der Setze in Arnstadt kontrollierte die Polizei heute Nacht einen Mitsubishi. Der 30-jährige Fahrzeugführer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Eine 29-jährige Skoda-Fahrerin wurde gestern Abend in der Friedrichstraße in Arnstadt wegen eines defekten Abblendlichts angehalten und kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest mit der Dame zeigte 0,59 Promille. Darüber hinaus verlief auch ein Drogenschnelltest positiv. Die 29-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. (jk)

