LPI-GTH: Kleinbus mit Schulkindern übersehen

Schönau v. d. Walde - Landkreis Gotha (ots) - Gestern Nachmittag war ein 76-Jähriger mit seinem Audi auf der Gothaer Straße in Richtung Wipperoda unterwegs. Als er merkte, dass er sich verfahren hatte, wollte er in einer Grundstückseinfahrt wenden. Beim Einfahren in die Einfahrt übersah er einen VW-Transporter, der in der Einfahrt wartete und mit Schulkindern besetzt war, und kollidierte. Verletzt wurde keiner, es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 800 Euro. (jk)

