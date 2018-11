LPI-GTH: In den Gegenverkehr gerutscht

Hörsel - Landkreis Gotha (ots) - Ein 23-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit seinem Audi in Hörselgau die Axel-Beckord-Straße aus Richtung Lauchaer Straße in Richtung Laucha. In einer Rechtskurve rutschte der Audi auf winterglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 39-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. (jk)

