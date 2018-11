LPI-GTH: Rentnerin missachtet Vorfahrt

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots) - Heute Vormittag befuhr eine 73-Jährige die Langenhainer Straße mit ihrem Toyota und wollte nach rechts auf die Inselsbergstraße in Richtung Zentrum einfahren. Beim Abbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 22-Jährigen, der mit seinem VW auf der Inselsbergstraße aus Richtung B 88 gefahren kam. Der Toyota kollidierte mit dem VW, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren jedoch noch fahrbereit. Die 18-jährige Beifahrerin des VW wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (jk)

