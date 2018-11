LPI-GTH: Schranke durchbrochen und drei Autos zusammengeschoben

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Heute Vormittag wollte eine 76-Jährige mit ihrem Opel auf einen Parkplatz in der Krankenhausstraße fahren. Als sie an der Schranke zur Einfahrt ein Ticket ziehen wollte, verwechselte die Rentnerin vermutlich Gas- und Bremspedal, durchbrach die Schranke und kollidierte mit einem VW, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralle wurde der VW auf einen Renault und einen Ford geschoben. An allen Fahrzeugen sowie der Schranke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro. Die 76-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, weitere Personen wurden nicht verletzt. (jk)

