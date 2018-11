LPI-GTH: Auf nasser Fahrbahn in Zaun gerutscht

Eisenach (ots) - Gestern Nachmittag fuhr eine 60-Jährige mit ihrem BMW auf der Kasseler Straße aus Richtung Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Stedtfelder Straße. In einer Rechtskurve kam die 60-Jährige auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über den BMW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß sie gegen ein Verkehrsschild, rutschte den Hang hinab und kam an einem Gartenzaun zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 3.200 Euro. Die BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (jk)

