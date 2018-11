LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Geschäft

Gotha (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag, 18.00 Uhr zu Samstag, 08.00 Uhr in ein Geschäft auf dem Hauptmarkt einzubrechen. Bei dem Versuch die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, scheiterten die Unbekannten und hinterließen lediglich Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Wer hat verdächtige Personen zur Tatzeit am Hauptmarkt gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-024017. (jk)

