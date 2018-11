LPI-GTH: Langsam und in Schlangenlinien unterwegs

Gerstungen - Wartburgkreis (ots) - Gestern Abend wurde auf der B 19 bei Wolfsburg-Unkeroda ein 42-Jähriger in einem Skoda gesichtet, welcher sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei wurde informiert und traf den Mann an seiner Wohnanschrift an, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Weil der Mann behauptete, erst nach der Autofahrt getrunken zu haben, wurden im Krankenhaus zwei Blutentnahmen durchgeführt. Der Führerschein des 42-Jährigen wurde sichergestellt. (jk)

