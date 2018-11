LPI-GTH: Teures Mountainbike entwendet

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - In den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Buchenstraße verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt. Die Tür eines Kellerabteils wurde gewaltsam geöffnet und ein Mountainbike im Wert von 1.000 Euro entwendet. Das Bike ist vom Hersteller "Cannondale", Typ "SRAM Shimano", Farbe weiß-grün-schwarz.

Wer hat das Fahrrad gesehen oder verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-017166. (jk)

