LPI-GTH: Feuerwehreinsatz nach Ölgeruch in Bäckerei

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei kam es gestern in der Unterpörlitzer Straße. Zwei Mitarbeiterinnen einer Bäckerei meldeten Abgasgeruch im Bereich des Umkleideraumes und dadurch bedingte Übelkeit. Die Freiwillige Feuerwehr Ilmenau rückte an und konnte den Ölgeruch bestätigen. Durchgeführte Messungen der Umgebungsluft des Umkleideraumes ergaben jedoch keine Auffälligkeiten. Eine hinter dem Gebäude liegende Werkstatt wurde ebenfalls geprüft, ohne Auffälligkeiten. Es stellte sich heraus, dass der Ölgeruch durch einen defekten Ölabscheider vor dem Eingang der Bäckerei verursacht wurde. Eine Gesundheitsgefährdung war nach erster Einschätzung nicht zu erwarten, die beiden Mitarbeiterinnen begaben sich jedoch vorsorglich in ärztliche Untersuchung. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell