LPI-GTH: Alkoholisierte Rentnerin gestoppt

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots) - Gestoppt hat die Polizei gestern Abend in der Ruhlaer Straße eine 66-jährige Rentnerin in einem BMW. Die Polizisten stellten Alkoholgeruch bei der Dame fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von 0,78 Promille an. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. (jk)

