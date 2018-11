LPI-GTH: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Am frühen Sonntagmorgen um 04:00 Uhr befand sich ein 44-jähriger Waltershäuser zu Fuß auf dem Heimweg von einer Tanzveranstaltung als dieser plötzlich, in der Ibenhainer Straße in Höhe der dortigen Bushaltestelle, von fünf unbekannten Personen gemeinschaftlich angegriffen und verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit einem Fahrzeug.

Wer kann Angaben zu beteiligten Personen oder dem Fluchtfahrzeug machen? Zeugen des Überfalls oder Personen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 01-023879 beim Inspektionsdienst Gotha unter 03621/78-1124 zu melden. (ms)

