LPI-GTH: Bewaffneter Radfahrer mit Drogen gestellt

Herrenhof (Landkreis Gotha) (ots) - Samstagabend gegen 22:15 Uhr sollte in der Hauptstraße in Herrenhof ein unbeleuchteter Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser setzte zur Flucht an, konnte jedoch gestellt werden. Der Grund hierfür konnte bei dem 17-jährigen Radfahrer schnell im unerlaubten Besitz von Cannabisprodukten und einem Einhandmesser gefunden werden. (ms)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell