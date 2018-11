LPI-GTH: Wildunfall im Jonastal

Arnstadt (ots) - Am Samstag gegen 18:20 Uhr ereignete sich zwischen Arnstadt und dem Abzweig Espenfeld ein Wildunfall. Ein Wildschwein überquerte die Fahrbahn von rechts nach links. Ein VW Fahrer konnte dem Wildschwein nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Das Schwein flüchtete dann weiter in den Wald. Der PKW blieb fahrbereit, wird aber um einen Werkstattaufenthalt nicht herumkommen. Die Beamten schätzten den Schaden vor Ort auf ca. 800,- Euro. (as)

