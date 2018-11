LPI-GTH: Vorfahrt nicht beachtet

Arnstadt/OT Rudisleben (ots) - Am Samstag, gegen 15:15 Uhr kam es in Rudisleben Siedlung zu einem Vorfahrtsunfall. Ein 57jähriger Mazda Fahrer beachtete beim Ausfahren aus der Siedlung auf die Arnstädter Straße den von rechts kommenden 74jährigen Dacia Fahrer nicht. Die Vorfahrtsregelung war hier durch Z 205 vorgegeben. Bei dieser Kollision entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. Verletzt wurde keiner. (as)

