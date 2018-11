LPI-GTH: Wildunfall mit einem Reh

Ilmenau (ots) - Am Freitag gegen 18:05 Uhr ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße Oberpörlitz in Richtung Martinroda ein Wildunfall. Hier wechselten zwei Rehe die Fahrbahn von rechts nach links ohne auf den fließenden Verkehr zu achte. Eine 30jährige Audi Fahrerin konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung eine Kollision mit einem der Rehe nicht vermeiden. Das Reh verschwand im Wald und der Audi blieb mit seiner Fahrerin zurück. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell