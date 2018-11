LPI-GTH: Verletzte nach Schlägerei

Eisenach (Kreisfreie Stadt Eisenach) (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es in einer gastronomischen Lokalität in Eisenach zu einer Schlägerei. Eine Gruppe von 8-10 Personen begab sich in die Lokalität und geriet dort mit einem 32-jährigen in Streit. Als der Streit in Handgreiflichkeiten überging, gingen zwei Unbeteiligte dazwischen. Sowohl der 32-Jährige, als auch die beiden Unbeteiligten wurden verletzt.

Durch das schnelle Eingreifen der Polizei, konnten vier Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe der Lokalität festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde ein 28-jähriger Polizeibeamter verletzt und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.

Die Ermittlungen zum Tathergang und den Tatumständen dauern an. (mb)

