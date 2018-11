LPI-GTH: Jung, alkoholisiert und jetzt ohne Führerschein

Gotha (ots) - Am Morgen des 17.11.2018 befuhr eine 20-jährige Waltershäuserin die Parkalle in Gotha. Während ihrer Fahrt kam sie mit ihrem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite und blieb auf der Straße liegen. Die junge Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste im Krankenhaus in Gotha behandelt werden. Ein Atemalkoholtest der 20-Jährigen ergab einen Promillewert von 1,96 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Fahrerin des VW Golf muss jetzt mit einer Anzeige rechnen und der Führerschein der 20-Jährigen wurde durch die Polizeibeamten vor Ort eingezogen.(swl)

