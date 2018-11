LPI-GTH: Versuchter Diebstahl

Wandersleben (ots) - Am 16.11.2018 in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in das Eierhaus in der Straße Das Steinfeld in Wandersleben einzubrechen. Die Täter schlugen ein Doppelglasfenster ein, konnten jedoch keine Beute ergattern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen die Hinweise auf die noch unbekannten Täter geben können, melden sich bitte beim Inspektionsdienst der LPI Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter der Bezugsnummer 01-023829.(swl)

