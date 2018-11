LPI-GTH: Falsch gefahren und voll getankt

Gotha (ots) - Am Freitag fiel Polizeibeamten gegen 18.45 Uhr ein Fahrradfahrer auf, welcher entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Molschleber Straße in Gotha einfuhr. Beim Anhalten des 46-jährigen Fahrradfahrers nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr, daraufhin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dabei wurde ein Promillewert von 2,28 Promille festgestellt. Der 46-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.(swl)

