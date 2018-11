LPI-GTH: Mann angefahren und geflüchtet

Gotha (ots) - Am 09.11.2018 gegen 22.30 Uhr parkte ein 47-Jähriger in der Großen Fahnenstraße und stieg aus seinem Pkw aus. Plötzlich fuhr ein Radfahrer aus Richtung 18.-März-Straße an ihm vorbei, prallte gegen den Mann und entfernte sich ohne zu stoppen. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Unbekannte war mit einem Mountainbike unterwegs und wird wie folgt beschrieben:

- männlich - afrikanischer Phänotyp - ca. 20 Jahre alt - ca. 1,80 Meter groß - Afro-Frisur, seitlich abrasiert - dunkle Kapuzenjacke - helle Jogginghose - weiße Turnschuhe

Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum Täter machen?

Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-023343. (jk)

