LPI-GTH: Nach Unfällen geflüchtet - Zeugen gesucht

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Mehrere Unfallfluchten ereigneten sich in Arnstadt.

Am Mittwoch parkte ein schwarzer Audi auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Turnvater-Jahn-Straße. Zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Audi und beschädigte diesen am vorderen linken Kotflügel. Das unbekannte Fahrzeug verließ den Unfallort pflichtwidrig. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. (Hinweis-Nr. 11-017022)

Vor einem Hotel auf dem Ried war gestern zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr ein brauner Mitsubishi abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen die Beifahrertür des Mitsubishi und verursachte Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro. (Hinweis-Nr. 11-017033)

Wer kann Angaben zu einer der beiden Unfallfluchten machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, unter jeweiliger Hinweis-Nr. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell