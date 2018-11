LPI-GTH: Feucht-fröhlich, Flucht und Führerscheinentzug

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots) - Kurz vor Mitternacht fuhr ein 28-jähriger mit einem Suzuki auf der B 247 von Schwabhausen in Richtung Gotha. Als er links in einen Autohof einbiegen wollte, wählte er die falsche Fahrspur und kollidierte fast mit einem Pkw, der dort an der Ampel wartete. Der 28-jährige wich aus und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel mitsamt Verkehrszeichen. Dann flüchtete er auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants, anschließend nach Hause. Die Zeugen von der Ampel riefen unterdessen die Polizei und folgten dem Suzuki. Nachdem der 28-Jährige in das Wohnhaus geflüchtet war, klingelten die Polizisten ihn wieder heraus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, sein Führerschein eingezogen. Er verursachte Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (jk)

