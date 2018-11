LPI-GTH: Gefährlich: Nachts beim Kochen schlafen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Ein Rauchmelder schlug in den frühen Morgenstunden in der Ludwig-Jahn-Straße Alarm. Die Feuerwehr Ilmenau rückte um 3.20 Uhr mit 3 Fahrzeugen und 10 Kameraden an und öffnete die Tür zu der betroffenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dabei erwachte der 27-jährige Wohnungsinhaber - er war beim Kochen eingeschlafen und sein Essen auf dem Herd angebrannt. Vorsorglich wurde der junge Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. (jk)

