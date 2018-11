LPI-GTH: Beim Vorbeifahren touchiert

Gotha (ots) - Gestern Nachmittag fuhr eine 39-Jährige mit einem KIA auf der Kindleber Straße in Richtung Gleichenstraße. Als sie nach rechts in die Einfahrt einer Autovermietung abbog, um den KIA zurückzugeben, versuchte eine 18-Jährige mit ihrem Opel an dem bremsenden KIA vorbeizufahren, touchierte ihn jedoch dabei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt. (jk)

